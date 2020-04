Chiny: 15 dzień bez zgonu na COVID-19. Doba bez lokalnych zakażeń

Jednocześnie środa była 15 z rzędu dniem, w którym Komisja Zdrowia Publicznego nie informuje o wykrytym w ciągu ostatniej doby zgonie na COVID-19. Łączna liczba zgonów w wyniku zakażenia koronawirusem w Chinach wynosi nadal 4633.

77610 zakażonych w Chinach uznaje się za ozdrowiałych.

W ciągu doby w Chinach wykryto też 33 bezobjawowe przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Jak wynika z danych chińskiej Komisji Zdrowia Publicznego liczba zakażeń wykrytych u osób przybywających do Chin spoza ich granic wynosi obecnie 1660. Władze w Pekinie obawiają się, że osoby przybywające do Chin spoza granic kraju (chodzi przede wszystkim o obywateli Chin wracających do ojczyzny) mogą doprowadzić do pojawienia się w kraju drugiej fali epidemii koronawirusa.