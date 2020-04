Swoje przewidywania naukowcy opierają na wyliczeniach matematycznych, nie opiniach wirusologów. Zgodnie z ich prognozą, o ile utrzymają się dotychczasowe tendencje, pandemia zatrzyma się w pierwszej kolejności na Sardynii oraz Sycylii. Ma to mieć miejsce pod koniec kwietnia.

Do 28 czerwca ma natomiast dochodzić do zakażeń w Lombardii, która jest regionem najbardziej dotkniętym pandemią. W Lacjum, którego stolicą jest Rzym, pandemia trwać ma co najmniej do 12 maja.