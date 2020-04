Liczba ofiar COVID-19 w Anglii i Walii o 41 proc. wyższa niż podawano

Najnowsze dane zostały opublikowane przez brytyjskie biuro statystyczne Office for National Statistics (ONS). Uwzględniają one także śmierć osób poza szpitalami.

Dane pokazują, że w tygodniu do 10 kwietnia w Anglii i Walii poza szpitalami zarejestrowano 1662 zgonów związanych z COVID-19. W omawianym okresie w szpitalach zmarły 8673 osoby zakażone koronawirusem.

1043 zgonów pozaszpitalnych zarejestrowano w domach opieki - w poprzednim tygodniu liczba ta wynosiła 217. 466 osób zmarło w domach prywatnych, 87 w hospicjach, 21 w innych placówkach a 45 w innych miejscach.

Dane ONS uwzględniają osoby, w przypadku których w aktach zgonów pojawia się odniesienie do koronawirusa, w tym ludzi z chorobami współistniejącymi.

Informacje biura statystycznego dotyczące tygodnia kończącego się 3 kwietnia mówiły o 406 zgonach pozaszpitalnych (ok. 10 proc. wszystkich).

W sumie w Anglii i Walii z powodów związanych z COVID-19 do 10 kwietnia zmarło 13121 osób (zgony rejestrowane do 18 kwietnia) - to o 41 proc. więcej niż wynikało z danych Ministerstwa Zdrowia, według których w szpitalach zmarło 9288 zakażonych pacjentów.