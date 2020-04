Koronawirus rozdziera Unię Europejską

Włochy są pod ścianą. Bank Unicredit uważa, że zarówno one, jak i Hiszpania najmocniej w UE ucierpią na pandemii, tracąc po 15 proc. PKB. Oba kraje weszły w kryzys z tak dużym zadłużeniem (odpowiednio 132 i 100 proc. PKB), że nie stać ich na uruchomienie bez Brukseli wystarczającego wsparcia dla gospodarki. Instytut Bruegla obliczył, że o ile hiszpański rząd do końca marca ogłosił plany stymulacyjne odpowiadające 12 proc. PKB, o tyle Francja już 23 proc., a Niemcy 60 proc. PKB. Ze względu na strukturę gospodarki, w której 70 proc. zatrudnienia dają małe firmy, Hiszpania staje w obliczu tsunami bezrobocia. Szczególny dramat przeżywa sektor turystyczny, który zatrudnia 13 proc. pracowników i zapewnia 12 proc. PKB, ale z dnia na dzień stanął w miejscu. Z kolei wobec bezprecedensowej w Europie liczby ofiar śmiertelnych Włochy już od 9 marca wprowadziły całkowitą blokadę życia społecznego i działalności przedsiębiorstw. Ratować gospodarkę czy zdrowie ludzi – na taki dylemat oba kraje zareagowały jednak zupełnie odmiennie. W piątek premier Conte zapowiedział, że surowe restrykcje dla biznesu i obywateli zostają przedłużone przynajmniej do 3 maja. W Hiszpanii od poniedziałku wróciły do pracy przedsiębiorstwa, które nie miały znaczenia strategicznego, w tym budownictwo i przemysł. Nadal zamknięte są szkoły, bary i restauracje, hotele i lokale rozrywkowe. Tę ostatnią decyzję za „przerażającą" uznał premier regionalnego rządu katalońskiego Quim Torra.

Próg 50 procent

Nastroje antyeuropejskie narastają na południu Europy, ale także w Berlinie zaczęto się zastanawiać, ile warte są korzyści z jednolitego rynku i dominującej roli politycznej w Unii. Wskazuje na to opublikowane właśnie sprawozdanie z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego z 18 marca, na którym podjęto decyzję o uruchomieniu ogromnego (750 mld euro) programu skupu obligacji państw strefy euro. To już w tym roku łącznie 1,1 bln euro, co prowadzi do pogłębienia łącznych zobowiązań frankfurckiego banku do astronomicznej kwoty ponad 5 bln euro.



Jak wskazują źródła Reutera, przeciwko takiemu ruchowi protestowali szefowie banków centralnych Niemiec Jens Weidmann i Holandii Klaas Knor, ale bez skutku. W przeciwieństwie do rozstrzygnięć finansowych w Radzie UE w EBC decyzje są podejmowane większością głosów, a na czele instytucji stoi kandydatka Emmanuela Macrona Christine Lagarde, zwolenniczka większego wsparcia banku dla biedniejszych krajów strefy euro. W ten sposób w powietrze wyleciała niepisana zasada, że EBC może finansować do 30 proc. długu rządów Eurolandu.



Jak duże jest dziś pod tym względem zaangażowanie banku wobec Włoch i Hiszpanii, gdzie w pierwszej kolejności kieruje on swoje środki? Czy przekroczyło symboliczny próg 50 proc.? I czy jest to wciąż do zaakceptowania przez Niemcy – nie wiadomo.



Ale mimo tak kolosalnego wsparcia rentowność (premia, jakie domagają się inwestorzy za ryzyko kupna obligacji danego kraju) dziesięcioletnich obligacji włoskich (1,588 proc.) była w poniedziałek wyższa niż polskich (1,452 proc.) – sygnał, że rynki finansowe też się zastanawiają, czy cierpliwość Berlina nie jest na wyczerpaniu.