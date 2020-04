Fauci: Odporność po COVID-19? Nie wiemy czy jest i na jak długo

- Nie wiemy jak często to się zdarza. To prawdopodobnie niecodzienne wydarzenie, które nie będzie miało wpływu na zdrowie publiczne - ocenił Fauci.

- Generalnie jeśli chodzi o wirusy, z którymi borykamy się cały czas, to kiedy wytwarzają się przeciwciała po zakażeniu, prawie zawsze oznacza to, że jesteś chroniony - mówił Fauci. Dodał jednak, że w przypadku koronawirusa na razie nie mamy pewności czy w naszym organizmie utrzymują się takie przeciwciała, które chronią nas przed zakażeniem, ani na jak długo zyskujemy odporność. - Jesteśmy chronieni miesiąc, dwa, trzy, pół roku, rok? Potrzebujemy więcej doświadczenia, by to wiedzieć - stwierdził.

Fauci stwierdził też, że w USA da się zaobserwować spłaszczanie się liczby nowych zakażeń. Jak dodał z wyjątkiem niektórych miast, w których epidemia nie osiągnęła jeszcze swojego szczytu, w większości kraju da się zauważyć spłaszczanie się krzywej zakażeń.

- Miejmy nadzieję, że ten trend się utrzyma. Jestem bardzo ostrożną osobą, ale widzę światełko na końcu tunelu - podkreślił Fauci.