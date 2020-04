Nowy Jork: Nieznaczny spadek dobowej liczby zgonów

Andrew Cuomo powiedział również, że system opieki zdrowotnej ustabilizował się na tyle, że jego stan mógłby przekazać respiratory do innych stanów.

Jak poinformował gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo, liczba osób hospitalizowanych wzrosła o 2253 i wynosi obecnie 18 335. Wczoraj informowano o 1649 osobach, które w ciągu 24 godzin trafiły do szpitali.

Andrew Cuomo zapowiedział, że nie zastosuje się do żadnego zalecenia wydanego przez prezydenta Donalda Trumpa , które może narazić mieszkańców jego stanu na niebezpieczeństwo. - Gdyby wydał mi rozkaz ponownego otwarcia w sposób, który zagrażałby zdrowiu publicznemu mieszkańców mojego stanu, nie zrobiłbym tego - powiedział Cuomo w rozmowie z CNN.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wcześniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawił się w Wuhan prawdopodobnie w połowie listopada 2019 roku.

Pierwszym dużym ogniskiem epidemii koronawirusa był targ z owocami morza w Wuhan, który władze zamknęły 1 stycznia w związku z rozpowszechnianiem się choroby.

Na początku stycznia władze Chin oficjalnie przyznały, że zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzęcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, że wirus przeniósł się ze zwierząt na człowieka w wyniku jedzenia mięsa dzikich zwierząt: nietoperzy, węży lub łuskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirus to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest łagodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje śmiertelność nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwyższonego ryzyka w związku z epidemią koronawirusa są osoby starsze lub cierpiące na choroby przewlekłe. Zarażenie się wirusem ma natomiast zwykle bardzo łagodny przebieg u dzieci.