Wojewodowie zwrócą się do personelu medycznego o wsparcie

MSWiA zaznacza, że w przypadku pozytywnego odzewu ze strony lekarzy, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów, skierowania do pracy będą im wydawane na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ta sama ustawa w art. 47 wymienia osoby, które nie podlegają skierowaniu do pracy w warunkach epidemii.

Są to między innymi osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat, kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18, osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy, inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi oraz posłowie i senatorowie RP.

Termin składania zgłoszeń mija w poniedziałek 20 kwietnia.