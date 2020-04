Chiny: Liczba nowych zakażeń najniższa od dwóch tygodni

W stosunku do poprzedniej doby liczba nowych przypadków zakażenia wirusem wykrytych w Chinach spadła o 20. To najniższa liczba nowych zakażeń od 3 kwietnia.

15 z wykrytych zakażeń dotyczy osób przybywających do Chin spoza ich granic (to najmniej "importowanych" zakażeń od 17 marca). 11 przypadków zakażeń to zakażenia, do których doszło na terenie Chin.

Nowe, lokalne zakażenia odnotowano w prowincjach Guangdong, Heilongjiang, Szantung i Liaoning.

Łącznie w Chinach wykryto 82367 objawowych zakażeń koronawirusem.

Liczba bezobjawowych przypadków zakażenia wykrytych w Chinach w ciągu doby wzrosła do 66 z 64 dzień wcześniej.

Liczba ofiar COVID-19 w Chinach nie zmieniła się w ciągu doby - nadal wynosi 3342.