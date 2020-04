Włochy: Kolejnych 575 zgonów spowodowanych COVID-19

Liczba przypadków zakażeń we Włoszech przekroczyła w piątek 170 tys. Po wzroście względem czwartku o 3493, łącznie koronawirusa potwierdzono już u 172434 chorych.

Coronavirus in Italia, 172.434 casi positivi e 22.745 morti. Il bollettino del 17 aprile https://t.co/yIdSSHTSPc pic.twitter.com/UXWG4ZogPR

W piątek przekazano informację o kolejnych 575 zgonach. We Włoszech liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła tym samym do 22745 i jest druga najwyższa na świecie, po Stanach Zjednoczonych. W liczbie potwierdzonych przypadków Włochy wyprzedza jeszcze także Hiszpania, gdzie jednak zmarłych jest mniej.

Na oddziałach intensywnej terapii we Włoszech znajduje się obecnie 2812 chorych. Z COVID-19 wyzdrowiało 42727 zakażonych, z czego ponad 2,5 tys. w ciągu ostatniej doby, co jest rekordowym wynikiem. Do tej pory najwięcej osób, które wyzdrowiały, zanotowano w czwartek 16 kwietnia - 2072.