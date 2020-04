Jak COVID-19 może wpływać na mózg?

Czasami wiąże się to z niskim poziomem tlenu we krwi, ale u niektórych pacjentów dezorientacja wydaje się nieproporcjonalna do tego, jak bardzo obciążone są ich płuca.

Jennifer Frontera, neurolog ze szpitala na Brooklynie, powiedziała AFP, że wyniki badań budzą obawy o wpływ koronawirusa na mózg i układ nerwowy.

Od dawna pacjenci na całym świecie są świadomi najczęściej występujących objawów zakażenia koronawirusem, jednak teraz lekarze informują o kolejnych.

Badanie opublikowane w "Journal of the American Medical Association" w zeszłym tygodniu wykazało, że 36,4 procent z 214 pacjentów w Chinach miało objawy neurologiczne: od utraty węchu i bólu nerwów, aż do drgawek i udarów.