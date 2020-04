Malezja: Władze apelowały by kobiety się malowały. Przeprosiły

Jeden z materiałów przedstawiał wizerunek pary rozwieszającej pranie, opatrzony uwagą, by kobiety unikały dokuczania swym mężom. Plakat skierowany do kobiet pracujących zdalnie apelował, by panie nakładały makijaż i ubierały się elegancko.

mat. malezyjskiego Ministerstwa ds. Kobiet