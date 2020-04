Chiny: Dwa przypadki zakażenia się wirusem na terenie kraju AFP

W Chinach kontynentalnych stwierdzono w czwartek 31 nowych przypadków zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. Dwa z tych przypadków to zakażenia, do których doszło na terenie kraju - pozostałe 29 wykryto u osób przybywających do Chin spoza ich granic.