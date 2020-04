Japonia wprowadza w kraju stan wyjątkowy

W Japonii ponad 3500 osób uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa w Japonii. Zmarło 85 pacjentów.

Liczby te nie są duże w porównaniu do innych państw, jednak władze niepokoi rosnąca liczba przypadków. Tylko w Tokio liczba chorych wzrosła do ponad 1000, a w ciągu ostatniej doby odnotowano 83 nowe przypadki.

Stan wyjątkowy, który, jak powiedział Abe, potrwa około miesiąca, zagwarantuje gubernatorom prawo do wzywania ludzi do pozostania w domach i do zamykania firm.