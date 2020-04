Chiny: Wzrost liczby zakażeń, z Wuhan wyjeżdżają pociągi AFP

W Chinach kontynentalnych we wtorek wykryto 62 przypadki zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 - o 30 więcej niż dzień wcześniej - wynika z danych chińskiej Komisji Zdrowia Publicznego. 59 spośród tych zakażeń wykryto u osób przybywających do Chin spoza ich granic. Do trzech zakażeń doszło na terenie Państwa Środka.