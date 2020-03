Bawarczycy mogą wychodzić z domu wyłącznie do apteki, do sklepu lub do pracy.

Dozwolone są ćwiczenia na powietrzu, ale tylko solo lub z osobą z tego samego gospodarstwa domowego.

Do tej chwili w Niemczech wykryto koronawirusa u ponad 17370 osób. Tylko ostatniej doby - 2052. Zmarły 44.