WOŚP walczy z koronawirusem. Zamówiono łóżka szpitalne za 4 mln

Jak poinformowała na swojej stronie internetowej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, fundacja złożyła zamówienia na zakup łóżek do intensywnej terapii, które z końcem kwietnia trafią do wytypowanych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia placówek. Będą to głównie szpitale powołane do walki z koronawirusem.

- Respiratory są istotnie niezbędne do leczenia osób zarażonych koronawirusem, ale te urządzenia nie są tak po prostu dostępne, nie stoją na półkach. Wcześniej, gdy w ramach zakupów z Finału zamawialiśmy po kilkadziesiąt respiratorów, musieliśmy na nie czekać przez kilka miesięcy, dziś, gdy cały świat składa zamówienia, tych urządzeń zwyczajnie nie ma – podkreślił Jurek Owsiak, prezes Zarządu Fundacji WOŚP. - Wczoraj, u dwóch firm, złożyliśmy zamówienia na dostarczenie w sumie 150 łóżek do intensywnej terapii. Trafią do nas do końca kwietnia. To zakupy za blisko 4 miliony złotych. Będziemy ustalali z Ministerstwem Zdrowia, gdzie te łóżka mają trafić, głównie będą to nowe szpitale, wytypowane do walki z koronawirusem - dodał. - Wsparcie w postaci bardzo konkretnego sprzętu medycznego to jednak nie jedyna forma działalności Fundacji WOŚP w obliczu walki z koronawirusem - podkreślił.

Od kilku dni prowadzona jest także specjalna akcja „Pomagamy”, której ideą jest koordynacja działań pomocowych pomiędzy osobami potrzebującymi wsparcia w codziennych czynnościach, jak na przykład zakupy czy spacer z psem, a tymi, którzy tej pomocy mogą udzielić - informuje WOŚP.

W ramach akcji, od poniedziałku do pomocy zgłosiło się już niemal 700 osób, głównie wolontariuszy Pokojowego Patrolu i członków sztabów działających w ramach Finału WOŚP. Udało się pomóc ponad 100 osobom.