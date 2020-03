Malezja: Krytyka ministra zdrowia. Radził pić ciepłą wodę

Minister zdrowia dr Adham Baba powiedział malezyjskiemu nadawcy publicznemu, stacji RTM, że ludzie powinni pić ciepłą wodę, ponieważ wirus nie radzi sobie z upałem. Jego zdaniem woda wypłucze wirusa do żołądka.

Eksperci ostrzegają przed stosowaniem się do takich zaleceń. Zdaniem lekarzy nie ma żadnych naukowych dowodów na potwierdzenie tej teorii. Zalecają, by ludzie z ostrożnością podchodzili do podobnych twierdzeń.