We Włoszech zarażonych jest nawet 640 tys. osób?

Z oficjalnych danych wynika, że w wyniku zarażenia się koronawirusem zmarło 6077 osób, co czyni z Włoch kraj najbardziej doświadczony przez pandemię koronawirusa. We Włoszech zgonów z powodu Covid-19 stwierdzono już niemal dwukrotnie więcej niż w Chinach, gdzie w grudniu 2019 roku pojawiło się pierwsze duże ognisko koronawirusa (w Wuhan).

- Można założyć, że potwierdzamy (testami) 1 na 10 przypadków - ocenia Borrelli mówiąc o prawdziwej liczbie zarażonych wirusem we Włoszech. Oznacza to, że zarażonych wirusem we Włoszech może być nawet ok. 640 tys. osób.

We Włoszech testy na obecność koronawirusa przeprowadza się jedynie u osób, które wymagają hospitalizacji - podaje Reuters.

Borrelli podkreśla, że najpoważniejszym problemem we Włoszech jest obecnie brak masek i respiratorów w szpitalach.

Włochy starają się sprowadzać respiratory i maski z innych krajów, ale coraz więcej państw świata wstrzymuje eksport tego rodzaju produktów.