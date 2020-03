Problem z transportem zwłok. Zmarły turysta złamał kwarantannę

Jak się okazało, mężczyźni pracowali jako kierowcy ciężarówek na trasach międzynarodowych. Słowacki portal cas.sk informuje, że mieli podlegać oni domowej kwarantannie, którą złamali. Pojawił się problem z transportem ciała. Ratownicy nie są wyposażeni w specjalne stroje ochronne, ale w górach i tak by się one nie sprawdziły.

Gdyby ciało miało być przetransportowane śmigłowcem, co najmniej jeden z ratowników byłby zmuszony do odbycia kwarantanny. Przy transporcie tradycyjnym mogłoby to być nawet 14 osób. Jak informuje portal tatromaniak.pl, obecnie 20 ratowników Horskiej Zachrannej Sluzby odbywa już kwarantannę.

W TOPR jest na tyle niewielu ratowników, że niezwykle istotne jest zrezygnowanie z jakichkolwiek wyjść w wyższe partie Tatr. W przypadku podejrzenia możliwości zarażenia kolejni ratownicy odsyłani będą na przymusową izolację.