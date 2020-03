Koronawirus w Rosji: Liczba przypadków przekroczyła 1000

Koronawirusa SARS-CoV-2 stwierdzono w 58 z 85 regionów Rosji. W ciągu ostatniej doby ze szpitali wypuszczono siedmiu pacjentów, uznanych za ozdrowiałych. Łącznie w Rosji takich przypadków było do tej pory 45. Rosyjskie służby poinformowały, że w Moskwie zmarł trzeci pacjent zakażony SARS-CoV-2.

Nowe przypadki wirusa odnotowano w 16 regionach, najwięcej - 157 - w Moskwie. Zastępczyni mera miasta Anastazja Rakowa zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu moskiewskie laboratoria będą przeprowadzać 13 tys. testów na obecność koronawirusa dziennie. - Zwiększenie liczby osób poddawanych testom na koronawirusa jest warunkiem koniecznym i kluczowym, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa - podkreśliła.

Prezydent Władimir Putin mówił, że Rosja jest w stanie uporać się z koronawirusem SARS-CoV-2 w mniej niż trzy miesiące, jeśli wprowadzi zdecydowane środki mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii. W środę w niezapowiadanym orędziu do narodu Putin ogłosił, że aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa przyszły tydzień będzie w Rosji wolny od pracy. Prezydent wezwał też Rosjan do pozostawania w tym czasie w domach.

Od weekendu w Moskwie przez tydzień zamknięte mają być wszystkie sklepy z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek.

Minister obrony Siergiej Szojgu oświadczył, że resort buduje 16 centrów chorób zakaźnych i planuje, by pierwsze osiem zaczęło działać do 30 kwietnia, a kolejne do 16 maja.