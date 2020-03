Włochy: Zmarł lekarz, dla którego zabrakło rękawiczek

Natali powiedział również, że w Codogno i w pobliskim Casale 14 z 35 lekarzy było albo hospitalizowanych, albo objętych kwarantanną.

- Nie jestesmy przygotowani na epidemię. Jako lekarze ery postantybiotykowej dorastaliśmy w przekonaniu, że pigułka pomoże na wszystko - mówił.

U zarażonego lekarza stwierdzono obustronne zapalenie płuc. Został przewieziony najpierw do Cremony, potem do Mediolanu, ale jego stan był krytyczny i nie udało się go uratować.

Śmierć Natalego potwierdził przedstawiciel włoskiej federacji Lekarzy Ogólnych, który sam cierpi na obustronne zapalenie płuc.

- To wojna - ocenia.

regionalna sekretarz Federacji, Paola Pedrini, powiedziała Euronews, że tylko w prowincji Bergamo, niezwykle ciężko dotkniętej epidemią, na 600 lekarzy 110 jest chorych.

- Od końca lutego sytuacja się nie poprawia. Dostaliśmy maski, zestawy rękawiczek, nic więcej. Maseczka, która może służyć najwyżej pół dnia, nam musi służyć przez tydzień - mówiła.

We Włoszech potwierdzono ponad 35,7 tys. zakażeń. Zmarło 2978 osób.