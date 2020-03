Sport w czasach koronawirusa: Jakoś przetrwać

Sytuacja jest dynamiczna. Decyzja premiera Mateusza Morawieckiego o odwołaniu imprez masowych sprawiła, że władze krajowych lig wydały komunikaty o zamknięciu trybun. Minister Dmowska-Andrzejuk chce iść dalej i apeluje o odwołanie imprez. To ścieżka wyznaczona przez premiera Włoch Guiseppe Contego, który w poniedziałek zaakceptował rekomendację tamtejszego komitetu olimpijskiego i zawiesił wszystkie rozgrywki sportowe w kraju do 4 kwietnia. Ligi w Polsce na razie nie planują podążać za jego apelem.

Rekomendacja dotyczy także ograniczenia wyjazdów polskich zawodników za granicę. – Staramy się wyprzedzać to, co zdarzyło się w innych krajach – podkreśla dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej Hubert Krysztofiak.

Sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki wyjaśnia, że utracony zysk z dwóch najbliższych meczów to kilka milionów złotych. – Akceptujemy decyzję i nie patrzymy na pieniądze. Zdrowie jest najważniejsze – mówi „Rzeczpospolitej". Sawicki dodaje też, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której na zgrupowaniu zabrakłoby zawodników z lig zagranicznych, np. włoskiej. – To reprezentacja Polski, muszą w niej grać wszyscy najlepsi – podkreśla.

Straty liczą kluby ekstraklasy. W trudnej sytuacji jest zwłaszcza Wisła Kraków, która spłaca długi, a zyski z dnia meczowego są ważnym elementem jej budżetu. – Za dwa tygodnie czeka nas spotkanie z Legią, spodziewaliśmy się dużej frekwencji. Brak kibiców na takim spotkaniu to dla nas od pół do miliona złotych straty. Wiadomo, że finanse naszego klubu wymagają dalszej naprawy. Zamknięcie trybun powoduje, że będziemy musieli poszukać dodatkowego finansowania pomostowego – mówi „Rz" dyrektor generalny Wisły Piotr Obidziński.

Kłopoty mają piłkarze ręczni PGE VIVE Kielce. Polski zespół czekają w drugiej połowie marca mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów z Celje Pivovarną Lasko. – Rozegranie domowego spotkania bez kibiców to dla nas strata ok. 300 tys. zł – szacuje dyrektor klubu Paweł Papaj.

Na własną odpowiedzialność

Na rekomendację minister Dmowskiej-Andrzejuk, byłej szpadzistki, zareagował już Polski Związek Szermierczy. Jego władze odwołały zarówno wszystkie krajowe zawody, jak i udział Polaków w turniejach zagranicznych. Zakaz obowiązuje do 31 marca. Teoretycznie oznacza to, że nasi reprezentanci nie wezmą udziału w zaplanowanych w tym czasie zawodach Pucharu Świata zaliczanych do rankingu olimpijskiego. – Dostałem informację, że mogę wystartować w Buenos Aires, ale muszę podpisać oświadczenie, że robię to na własną odpowiedzialność – informuje „Rz" szpadzista Radosław Zawrotniak.