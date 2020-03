Brytyjski epidemiolog zarażony? "Dużo wirusa w Westminsterze"

W Wielkiej Brytanii nie zamknięto dotychczas szkół i uczelni. Premier Boris Johnson zaapelował jedynie do Brytyjczyków u unikanie pubów, restauracji i zgromadzeń publicznych.

Teraz Ferguson w rozmowie z BBC Radio 4 poinformował, że pojawiły się u niego symptomy koronawirusa SARS-CoV-2 - m.in. wysoka gorączka - po tym jak wziął udział w konferencji na Downing Street.

- Środkowy Londyn jest naprawdę ogniskiem (wirusa) w Wielkiej Brytanii w tej chwili... wciąż w Westminsterze (dzielnica rządowa, gdzie znajduje się m.in. brytyjski parlament), jest go mnóstwo - stwierdził.

- Dochodzi do dość szerokich zarażeń w ramach (lokalnych) społeczności, zwłaszcza w Londynie - dodał.

W Wielkiej Brytanii koronawirusa wykryto jak dotąd u 1960 osób. Zmarło 71 chorych.

Sigh. Developed a slight dry but persistent cough yesterday and self isolated even though I felt fine. Then developed high fever at 4am today. There is a lot of COVID-19 in Westminster.