Rząd rozda 25 mln ulotek na temat koronawirusa

Na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski podziękował za przyjętą wczoraj przez Sejm ustawę ws. koronawirusa.

- Wypracowaliśmy dobry akt prawny i dziękuję wszystkim klubom parlamentarnym za współpracę - powiedział.

Na tę chwilę służby sanitarne wiedzą o 200 osobach poddanych kwarantannie. Szumowski potwierdził, że wciąż nie odnotowano w Polsce przypadku zarażenia koronawirusem. - Odbyła się kolejna wideokonferencja z wojewodami, którzy zaraportowali stan przygotowań - relacjonował.

- Każde gospodarstwo domowe - ok. 15 mln - otrzyma ulotkę dotyczącą koronawirusa. Chciałbym podziękować spółkom skarbu państwa - w 32 tys. miejsc będą dostępne ulotki. Łącznie to będzie ok. 25 mln ulotek - zapowiedział szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

- Rząd zwiększa siły i środki na nadejście koronawirusa. Jutro o 18 spotka się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Ten zespół będzie spotykał się codziennie - dodał.

