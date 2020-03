Pierwszy przypadek koronawirusa w Bośni i Hercegowinie

Żadne dalsze szczegóły dotyczące chorego nie są znane.

To kolejny przypadek koronawirusa SARS-CoV-2 na Bałkanach. W środę informowano o wykryciu pierwszego przypadku w Słowenii.

Tymczasem Islandia poinformowała o sześciu kolejnych zachorowaniach wywołanych koronawirusem. Łącznie liczba chorych na Covid-19 w tym kraju wzrosła do 25. Nowo zidentyfikowani chorzy to Islandczycy, którzy ostatnio podróżowali do Włoch i Austrii.

Jak dotąd poza Chinami stwierdzono 14757 przypadków zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2. W Chinach kontynentalnych jak dotąd wirusem zaraziło się 80409 osób.

Na całym świecie, w wyniku zarażenia się SARS-CoV-2 zmarły 3284 osoby.