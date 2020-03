Koronawirus w USA: Stan wyjątkowy w Maryland

Hogan dodał, że Departament Zdrowia stanu i Agencja Zarządzania Kryzysowego mają zająć się koordynacją prac wszystkich stanowych i lokalnych służb w zakresie walki z koronawirusem.

W Maryland w czwartek koronawirusa wykryto u trzech osób w hrabstwie Montgomery. Hrabstwo należy do najgęściej zaludnionych w stanie, który graniczy z Dystryktem Kolumbia, gdzie znajduje się stolica kraju - Waszyngton.

Wszystkie trzy osoby, u których w Maryland wykryto wirusa, niedawno wróciły do Stanów Zjednoczonych z zagranicznych wyjazdów. Ich stan jest dobry, są poddane kwarantannie w domach.

Gubernator Maryland zapewnił, że nie ma powodów do paniki. Dodał, że mieszkańcy stanu powinni w piątek iść do pracy i szkoły jak co dzień. Zapewnił też, że władze stanowe są gotowe, by poradzić sobie zarówno z już wykrytymi przypadkami zachorowań, jak i tymi, które zostaną wykryte w przyszłości.

W USA jak dotąd wykryto - według wyliczeń CNN - 161 przypadków koronawirusa. 12 chorych zmarło.

Liczba osób na świecie, u których wykryto koronawirusa, wynosi obecnie 97933. W wyniku zarażenia się wirusem zmarły na całym świecie 3383 osoby.