Koronawirus w Polsce. Liczba przypadków wzrosła do 16

W poniedziałek dyrektor szpitala w Raciborzu poinformował o trzech kolejnych przypadkach, pierwszy przypadek odnotowano także w Krakowie.

W poniedziałek o godz. 12 minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał najnowsze informacje dotyczące rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 na terytorium kraju.

- Ponad 170 osób jest hospitalizowanych, ponad 4 tys. osób objętych kwarantanną domową - powiedział minister informując, że liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do 16.

- Te cyfry rosną, musimy w najbliższych dniach przygotować się, bo we wszystkich innych krajach one rosły. Oczekujemy, że przyrost tych liczb będzie szybki - dodał.

Szumowski poinformował, że kolejne przypadki koronawirusa dotyczą Krakowa, Raciborza i Wrocławia.

Minister apelował, by szczególnie chronić osoby starsze. Zaapelował do seniorów, by w miarę możliwości unikali większych zgromadzeń oraz miejsc, w których potencjalnie mogłoby dojść do zarażenia.

Czy w związku z sytuacją epidemiologiczną zamykane będą szkoły? - Mogą być różne rozwiązania. Analizujemy to wspólnie z ministrem edukacji i premierem - mówił Szumowski. Apelował o zdrowy rozsądek. Podkreślił, że osoby poddane kwarantannie domowej nie mogą wychodzić na spacery ani do sklepów. - Chrońmy siebie, swoich bliskich, chrońmy wszystkich dookoła - apelował, wzywając do przestrzegania kwarantanny.

Łukasz Szumowski mówił też, że rozważane jest wzmocnienie nadzoru nad kwarantanną. Resort zdrowia prowadzi w tej sprawie rozmowy z resortami nadzorującymi służby mundurowe - poinformował minister dodając, że część osób poddana kwarantannie to osoby starsze i samotne, które mogą mieć różne potrzeby.