Japonia: Wyleczona z koronawirusa znów ma koronawirusa

U kobiety wykryto koronawirusa po tym, jak pojawił się u niej ból gardła i bóle w klatce piersiowej - informują władze prefektury w oświadczeniu. Kobieta ma mieć ok. 40 lat. Po raz pierwszy koronawirusa wykryto u niej w styczniu, a ze szpitala - po wyleczeniu - wypisano ją 1 lutego - wynika z oświadczenia.

Ministerstwo zdrowia Japonii podkreśla, że przypadek kobiety, która drugi raz zapadła na wirusa 2019-nCoV to pierwszy taki przypadek w tym kraju.

Przypadki takie notowano jak dotąd w Chinach, gdzie istnieje największe ognisko koronawirusa.

Łączna liczba osób, u których wykryto w Japonii koronawirusa 2019-nCoV wywołującego chorobę COVID-19 wzrosła do 186. Do liczby tej nie wlicza się 704 chorych, których ewakuowano do japońskich szpitali z pokładu statku wycieczkowego Diamond Princess, który był poddany kwarantannie w Jokohamie.

W Japonii z powodu koronawirusa zmarło jak dotąd 7 osób - z czego cztery były pasażerami Diamond Princess.

Z powodu koronawirusa na całym świecie umarło blisko 2800 osób, zaraziło się ponad 81 tysięcy.