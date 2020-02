Olkusz: Podejrzenie zarażenia wirusem z Wuhan. Mężczyzna wrócił z Chin

Skarżący się na wysoką gorączkę i duszności 46-letni pacjent zgłosił się do Nowego Szpitala w Olkuszu. Jak informował "Dziennik Polski", mężczyzna prawdopodobnie w piątek wrócił z Chin.

Wieczorem pacjent został przetransportowany do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Krakowie. W placówce trwają badania, które mają potwierdzić lub wykluczyć, czy chory jest zarażony koronawirusem.

Do sprawy na Facebooku odniósł się starosta powiatu olkuskiego Bogumił Sobczyk. "Chciałbym państwa uspokoić" - napisał. Potwierdził, że wieczorem na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Olkuszu zgłosił się mieszkaniec miasta, który wrócił z Chin.

"Ze względu na zgłaszane przez niego dolegliwości w celu wykluczenia podejrzenia zarażeniem nowym koronawirusem został on przewieziony do obserwacji i diagnostyki do specjalistycznej jednostki - zgodnie z procedurami" - oświadczył starosta.

Odnosząc się do informacji, że po przyjęciu pacjenta oddział olkuskiego szpitala został zamknięty, Sobczyk poinformował, że SOR funkcjonuje już normalnie.

Apelując o zachowanie spokoju starosta podkreślił, że w przypadku 46-latka "to wciąż tylko podejrzenie zarażenia wirusem z Wuhan". "Fałszywych alarmów było już w Polsce kilka. Żadnego przypadku koronawirusa nie stwierdzono" - zaznaczył.