Samolot musiał zawrócić 1600 kilometrów. Pasażer ogłosił, że jest zarażony AFP

Samolot linii WestJet z Toronto w Kanadzie do Montego Bay na Jamajce został zmuszony do zawrócenia, ponieważ jeden z pasażerów w czasie lotu oświadczył, że zaraził się koronawirusem podczas niedawnej podróży do Chin.