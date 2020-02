Dramatyczne sceny: Chińczycy bronią się przed kwarantanną

W komentarzach do tych postów czytamy, że chińskie władze zdecydowały o przymusowej kwarantannie dla osób jedynie podejrzanych o kontakt z chorymi.

Disturbing from Communist China.



Chinese government are only suspecting these people have been exposed & therefore are going to quarantine them w/ people who have #coronavirus.



They are fighting because they don’t want to be quarantined w/ the infected. pic.twitter.com/6Lvnr2Cj7o