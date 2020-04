Gdzie jest dyktator. Czy jest ciężko chory?

„Daily NK" pisze, że północnokoreański przywódca wyjechał ze swej stolicy do znajdującego się na północ od niej szpitala Hynagsan (obsługującego tylko rodzinę rządzącą). Tam miał przejść „zabieg operacyjny naczyniowo-sercowy".

Ekipa lekarzy, która nim się miała zajmować, składała się z personelu dwóch ekskluzywnych klinik stołecznych (leczących wyłącznie elitę partyjną) i większość z nich wróciła już do miasta. Kim podobno przechodzi rekonwalescencję w rezydencji Hynag, znajdującej się w pobliżu szpitala.

Jednak informator „Daily NK" sądzi, że zabieg nie poszedł dobrze. „Jeśli jeszcze żyje, to jest w złym stanie" – powiedział z kolei agencji Bloomberg jeden z waszyngtońskich urzędników.

Kim ostatni raz był widziany 11 kwietnia na spotkaniu partyjnych notabli. Następnego dnia jego armia wystrzeliła kilka rakiet. Dotychczas zawsze brał udział w takich ćwiczeniach, teraz go nie było. „Daily NK" twierdzi, że tego właśnie dnia z Pjongjangu odleciał jego helikopter i wyjechała specjalna, opancerzona limuzyna Kima. Wydanie domyśla się, że właśnie 12 kwietnia przeszedł operację. Ale eksperci podnieśli alarm dopiero 15 kwietnia, gdy po raz pierwszy od objęcia władzy nie wziął udziału w rocznicowych uroczystościach urodzin swego dziadka i założyciela rządzącej dynastii Kim Ir Sena.

Autorka książki o Kimie Ann Fifield przypomniała, że Kim „wygląda, jakby oczekiwał ataku serca i bez wątpienia ma kłopoty ze zdrowiem". Waży bowiem ok. 130 kg przy wzroście ok. 1,7 m. W dodatku w ciągu ostatniego roku kilkakrotnie wchodził na otoczoną kultem najwyższą górę Korei Północnej Paektu-san, co na pewno nie poprawiło mu samopoczucia. Jednak jeszcze w 2014 roku zniknął na sześć tygodni, a gdy w końcu pojawił się publicznie, podpierał się laską. Oficjalnie przeszedł operację kostki, Fifield jednak uważa, że miał kłopoty z dną moczanową. Najwcześniejsze zaś informacje o jego zawale pochodzą jeszcze z 2008 roku. Z powodu kłopotów zdrowotnych jego ojciec kazał mu się wtedy jak najszybciej ożenić.