Francja: Turcja wysyła najemników do Górskiego Karabachu AFP

Francja oskarżyła Turcję o wysyłanie najemników z Syrii do walki w Górskim Karabachu. Paryż poinformował też, że współpracuje z Rosją, by doprowadzić do zawieszenia broni między Azerbejdżanem a siłami Górskiego Karabachu.