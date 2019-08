Kijów i Moskwa bliskie wymiany jeńców

Wydawało się, że nic nie jest w stanie przekonać Władimira Putina do uwolnienia ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa, którego Rosja skazała jeszcze w 2015 roku na 20 lat łagrów za „działalność terrorystyczną".

Gdy rosyjska armia wkroczyła na Krym w marcu 2014 roku, Sencow dostarczał żywność zablokowanym w jednostkach ukraińskim żołnierzom. Od samego początku mówił też, że Rosja okupowała półwysep. Gdy trafił do łagru na Syberii, w jego obronie stanął niemal cały świat. Bronili go hollywoodzcy reżyserzy, światowej sławy aktorzy i pisarze. Jego uwolnienia domagało się wielu przywódców państw, najaktywniejszy był Emmanuel Macron, który kilkakrotnie poruszał ten temat w rozmowach z gospodarzem Kremla.

– Mamo, uwierz, niedługo cię przytulę – miał niedawno napisać w liście do matki, która opowiedziała o tym portalowi Ukraińska Prawda. Kobieta była zdziwiona, że nie dzwoni z łagru, choć co roku zawsze w tym czasie to robił. Prawdopodobnie od kilku dni nie jest już na Syberii.