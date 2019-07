Nie ma dużego popytu na rosyjskie paszporty

– 7 tys. otrzymało rosyjskie paszporty, a większość z nich to tamtejsi urzędnicy i bojówkarze. Rosyjska propaganda mówi o dużym zainteresowaniu i gigantycznych kolejkach, ale na liczby to się niespecjalnie przekłada. Nie pomogła nawet nadająca tam całodobowo propaganda Kremla – mówi „Rzeczpospolitej" Mychajło Paszkow, ekspert ds. polityki międzynarodowej kijowskiego Centrum Razumkowa. – Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że z ukraińskim paszportem świat jest otwarty, od ponad roku do UE nie potrzeba już wizy – dodaje.

W środę sprawę paszportów Rosji w Donbasie omawiali ambasadorowie państw UE w Brukseli. Wcześniej już zapowiadano, że właściciele tych paszportów mogą powtórzyć los mieszkańców nielegalnie anektowanego przez Rosję Krymu. Posiadacze wydawanych tam rosyjskich paszportów nie mogą dostać wizy do USA oraz do żadnego państwa UE. To jednak nie oznacza, że są odcięci od świata zachodniego. Mogą schować do kieszeni swój rosyjski paszport, wyjechać z Krymu, wyrobić ukraiński biometryczny i bez problemu udać się np. do Warszawy, Berlina czy Paryża.