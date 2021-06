Siódmy rok Zachód jedynie klepie Ukrainę po ramieniu

– Kluczowe jest chyba to, że do resetu relacji USA–Rosja nie doszło. Tymczasem Putin wciąż utrzymuje, że Rosjan nie ma w Donbasie, a to oznacza, że nie śpieszy się z rozwiązywaniem tego konfliktu – mówi „Rzeczpospolitej” Mychajło Paszkow, analityk ds. międzynarodowych kijowskiego Centrum Razumkowa. Wskazuje, że kolejnym testem relacji Ukrainy z Zachodem będzie „platforma krymska”, do której Kijów chce zaangażować jak największą liczbę krajów, by rozmawiać o rosyjskiej okupacji półwyspu. – Szczyt odbędzie się w sierpniu i ważne, kto będzie reprezentował tam Stany Zjednoczone. Zełenski mówi, że około 30 przywódców potwierdziło udział. Ale szczegółów nikt nie zdradza, bo nasi dyplomaci mówią, że w rosyjskim MSZ powołano cały dział, który zajmuje się sabotażem tej inicjatywy – dodaje.