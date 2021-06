Wspólne ćwiczenia wojsk USA i Ukrainy. Rosja może zareagować

W corocznych ćwiczeniach Morska Bryza, które koncentrują się na obszarze Morza Czarnego, weźmie udział personel z kilku krajów NATO i odbędą się one w dniach 28 czerwca - 10 lipca.

Ministerstwo Obrony Rosji uważa, że ćwiczenia wykraczają daleko poza to, co nazwała strefą Morza Czarnego należącą do Ukrainy.

"Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej będzie uważnie monitorować przygotowania i same ukraińsko-amerykańskie ćwiczenia Morska Bryza (...) i w razie potrzeby odpowiednio reagować na sytuację w interesie zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Rosji" - powiedziało ministerstwo.

Napięcia między Rosją a Ukrainą pozostają napięte po tym, jak Moskwa zaanektowała ukraiński Krym w 2014 roku i wsparła powstanie prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. W trwającym konflikcie zginęło ponad 14 tys. osób.