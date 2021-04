Rosja-Ukraina: NATO wzywa Rosję do wycofania żołnierzy

- W ostatnich tygodniach Rosja przesunęła tysiące gotowych do walki jednostek w pobliże granicy z Ukrainą. To największa koncentracja rosyjskich wojsk od czasu nielegalnej aneksji Krymu w 2014 roku - podkreślił Stoltenberg.

- Rosja musi skończyć z rozbudową sił wokół Ukrainy, przerwać prowokacje i natychmiast doprowadzić do deeskalacji - oświadczył z kolei szef MSZ Ukrain, Dmytro Kuleba, który spotkał się z Stoltenbergiem. Jak dodał Kijów chce dyplomatycznego rozwiązania konfliktu w Donbasie.

Kuleba zaapelował, by NATO i Zachód "działały szybko", by doprowadzić do deeskalacji w relacjach między Rosją i Ukrainą.

Jak dodał pomóc w tym mogą dalsze sankcje wobec Rosji i więcej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

- Na poziomie operacyjnym potrzebujemy środków, które odstraszą Rosję i powstrzymają jej agresywne intencje. Mogą to być... kolejne sankcje, które zwiększą cenę rosyjskiej agresji - powiedział Kuleba.