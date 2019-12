Prezydent Kazachstanu: Zajęcie Krymu przez Rosję to nie aneksja

Według niej słowa prezydenta Kazachstanu stoją w sprzeczności z "ustalonymi zasadami co do stosunków międzynarodowych" i rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w tej kwestii.

Ukraina ma przekazać Kazachstanowi protest w tej sprawie.

W wywiadzie udzielonym Deutsche Welle Tokajew powiedział, że jego kraj nie postrzega przyłączenia Krymu do Rosji jako aneksji.

- Co się stało to się stało. Aneksja to zbyt ostre słowo w odniesieniu do Krymu - stwierdził Tokajew.

Tymczasem Siergiej Aksjonow, przewodniczący Republiki Krymskiej stworzonej przez Rosję na okupowanym Krymie nazwał słowa przywódcy Kazachstanu jako "przełomowe stwierdzenie, które pomoże rozproszyć mity o Krymie, tworzone przez (twórców) antyrosyjskiej propagandy".

"My, mieszkańcy Krymu, jesteśmy wdzięczni przywódcy Kazachstanu za ich stanowisko i pełne zrozumienie sytuacji (na Krymie)" - napisał na swoim profilu w serwisie VKontakte (rosyjski odpowiednik Twittera).

Aneksja Krymu przez Rosję nie została uznana przez społeczność międzynarodową. Krym traktowany jest jako okupowane terytorium ukraińskie.