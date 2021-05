Izrael: 160 samolotów atakowało w nocy cele w Strefie Gazy

Był to największy izraelski nalot na cele w Strefie Gazy od eskalacji konfliktu między Hamasem a Izraelem na początku tego tygodnia.

W nocnym ostrzale Strefy Gazy brały też udział wojska lądowe - enklawę ostrzeliwały czołgi, artyleria i piechota stacjonująca po izraelskiej stronie.

Zilberman podkreślił, że izraelska armia nie wkroczyła - jak mylnie podawały wcześniej niektóre agencje, powołując się na niejasny komunikat IDF - do Strefy Gazy. W nocy izraelska armia poinformowała, że siły lądowe biorą udział w atakach na cele w Strefie Gazy co zinterpretowano jako wkroczenie izraelskich oddziałów do enklawy.

Łącznie przeciwko celom w Strefie Gazy izraelskie siły lądowe wystrzeliły 500 pocisków artyleryjskich i 50 pocisków czołgowych.

Palestyńscy świadkowie ataku twierdzą, że ostrzał trwał ponad godzinę. Liczba jego ofiar na razie nie jest znana.