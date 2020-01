Wybuchowa piłka niesiona balonami trafiła do Izraela Zamaskowani Palestyńczycy przygotowują łatwopalny obiekt, który wiatr ma zanieść nad tereny Izraela. Fotografia wykonana 18 stycznia przy granicy AFP

W Izraelu w pobliżu Strefy Gazy odnaleziono przyczepioną do balonów piłkę do gry w piłkę nożną z ładunkiem wybuchowym. Jak piszą izraelskie media, to kolejny w ostatnim czasie "balonowy atak" przeprowadzony przez Palestyńczyków.