Winnicki po exposé: Morawiecki wchodzi w buty Tuska

Szef Ruchu Narodowego ocenił, że wyzwaniem stojącym przed Polską jest "taka modernizacja i taki rozwój naszego kraju, który nie będzie powtarzać błędów Zachodu". - Chodzi o to, żeby Polska była silna, bogata, dumna, nowoczesna, a jednocześnie żeby odrzucić te wszystkie złe praktyki, które dzisiaj prowadzą do tego, że Zachód jest strefą obumierania gospodarczego, kulturowego, nawet i biologicznego narodów, które się nań składają - oświadczył Winnicki.

Poseł Konfederacji wymienił w tym kontekście trzy sprawy, które ocenił jako najistotniejsze. Jego zdaniem, premier Morawiecki powtórzył w exposé ideologię ciepłej wody w kranie. - To funkcjonalne wejście w buty Donalda Tuska, nawet jeśli przy tym jest parę flag narodowych więcej i trochę więcej bogoojczyźnianej retoryki - powiedział Winnicki. Jego zdaniem, "funkcjonalnie" PiS zajmuje miejsce Platformy Obywatelskiej. - Bo Platforma Obywatelska boksuje przy lewej flance, wyrywając sobie z Lewicą ten tęczowy sierp i młot, którymi próbują nas atakować - ocenił. Zdaniem posła Konfederacji, dziś ideologia prymitywnego, materialistycznego konsumpcjonizmu stała się ideologią państwową. - To pójście drogą Zachodu - ocenił Winnicki.

Odnosząc się do rewolucji obyczajowej szef Ruchu Narodowego stwierdził, że w exposé było mnóstwo pięknych słów i wzniosłych deklaracji. - Prawda jest taka, że rząd PiS-u jest kolejnym rządem kapitulacji wobec rewolucji obyczajowej, wobec tęczowej, lewackiej rewolucji - oświadczył Winnicki. Przykładem tej kapitulacji jest, według niego, to, że wicepremierem i ministrem szkolnictwa wyższego w rządzie jest Jarosław Gowin, "który chce się kłaść Rejtanem w obronie gender studies". - I to jest hańba, to nie jest polityka prorodzinna, to nie jest obrona tradycyjnych wartości - mówił poseł. Skrytykował rząd za dopuszczanie w szkołach "tęczowych piątków" oraz za posiadanie telewizji publicznej, w której "jest również tęczowa propaganda".