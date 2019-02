Słowa izraelskiego ministra to dyplomatyczna bomba atomowa

P.o. ministra spraw zagranicznych Izraela, Israel Katz, osobiście wyprosił z Jerozolimy polskiego premiera i szefa MSZ.

Jeśli poważnie traktować zasady obowiązujące w dyplomacji, a zwłaszcza w języku dyplomacji, to słowa Israela Katza o Polakach, którzy „wyssali antysemityzm z mlekiem matki” mają ciężar bomby atomowej. Bo język dyplomacji, a Katz – przypomnijmy – pełni obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela, to domena sugestii, eufemizmów i niedomówień. Dyplomaci „zwracają uwagę”, „dzielą się wątpliwościami”, „sugerują, by się zastanowić”, ale nigdy nie wygłaszają regularnych obelg, zwłaszcza wobec państw, czy narodów. A słowa Katza o Polakach tym właśnie są.

I nic go nie usprawiedliwia. Ani osobisty temperament, ani temperatura radiowej, czy telewizyjnej debaty, ani tym bardziej kampania wyborcza. I nawet jeśli nie ma doświadczenia zawodowego dyplomaty, musiał – w przeddzień planowanego w Jerozolimie spotkania V4 – mieć świadomość, że swoimi słowami ostatecznie pogorszy trudne relacje między Warszawą, a Tel Awiwem.

Israel Katz: izraelski minister-skandalista

A zatem w świecie dyplomacji – bomba atomowa. Merytorycznie zaś typowa mowa nienawiści, bo te słowa to nic innego jak skrajnie polaryzujące, rasistowskie i nieprawdziwe oskarżenie dziesiątków milionów ludzi. Obraźliwe zwłaszcza dla tych, których istnienia i roli nikt przytomny w państwie Izrael nie podważa. To z jednej strony uhonorowani drzewkami pamięci w Jad Waszem polscy Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Z drugiej uznający się za Polaków potomkowie polskich Żydów. Na końcu wszyscy ci, którzy przez ostatnie ćwierć wieku zrobili wiele, by upamiętnić nad Wisłą pamięć o żydowskich współbraciach i na zawsze odegnać demony antysemityzmu. Trudno by dziś nie czuli się tymi słowami zmasakrowani. Te słowa to cios w samo serce. Nierozumny i niezrozumiały. Choć, i to trzeba podkreślić – zapewne w niczym nie zmienią ich postaw i poglądów. Jednak trudno się z tymi słowami pogodzić i rację ma polski premier, że w proteście ani sam nie wybierze się do Jerozolimy, ani na szczyt nie deleguje szefa polskiego MSZ. Wobec tak nieodpowiedzialnego partnera jak Israel Katz, taka obecność mogłaby wyzwolić kolejne niepotrzebne emocje i kolejne nieodpowiedzialne słowa. W trosce o przyszłość relacji z państwem Izrael, a nie z kompromitującym je szefem dyplomacji, nie można sobie na to pozwolić.

Nie wchodząc w motywacje pana Katza i odstawiając na dalszy plan przyczyny tej niebywałej arogancji, wypada zwrócić uwagę, że ludzie jego pokroju nie powinni pełnić tak odpowiedzialnych funkcji. Po prostu nie nadają się na partnerów w cywilizowanych relacjach między państwami. Mam nadzieję, że premier Netanjahu wyciągnie z tego zdarzenia wnioski. To samo tyczy się naszych partnerów z V4. Może to czas na jakiś dowód, że myślimy podobnie.