Adam Woźniak: E-auta z ekologią na bakier

Dzięki LG Chem Polska wyrasta na europejską potęgę w produkcji baterii do e-aut. A ponieważ łakniemy zagranicznych inwestycji wnoszących do gospodarki nowoczesne technologie, ten fakt powinien cieszyć. Zwłaszcza że popyt na baterie rośnie: według wrześniowego raportu brukselskiej organizacji Transport & Environment już w przyszłym roku łączna sprzedaż samochodów z napędem elektrycznym w Unii sięgnie miliona. Udział tych pojazdów w zakupach nowych aut zwiększy się w 2020 r. z obecnych 3 do ok. 5 proc., natomiast rok później nawet się podwoi. Produkcja baterii w Polsce też będzie coraz większa.

Poniżej dalsza część artykułu