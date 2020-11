Krzysztof Adam Kowalczyk: Problematyczny ciężar koszyka

Mówisz, że inflacja nie jest znaczna, ale przecież nasze zakupy są z miesiąca na miesiąc coraz droższe – często mawia moja żona, gdy toczymy z supermarketu wózek z zakupami na cały tydzień dla naszej pięcioosobowej rodziny. Faktycznie przez ostatnie dwa lata nasz tygodniowy koszyk konsumencki podrożał co najmniej o połowę. W jakimś stopniu to efekt zdrowszej diety: wieprzowinę zastępują droższe ryby, a nawet wegeburgery. Niemniej faktem jest, że i bez takich zmian w menu w ostatnich dwóch latach ceny żywności mocno dają się we znaki polskim konsumentom. A w górę idą jeszcze koszty utrzymania mieszkań i domów.

Pandemia tę rozbieżność między inflacją mierzoną przez statystyków a zmianami rzeczywistych kosztów koszyków polskich konsumentów jeszcze pogłębiła. Co z tego, że wiosną ceny paliwa mocno spadały, skoro nie tankowałem auta od połowy marca do czerwca? Wydałem za to spore pieniądze na maseczki jednorazowe, które wiosną podrożały z 50 gr do nawet 8,5 zł za sztukę, i rękawiczki, których cena za paczkę 100 sztuk skoczyła z 35–40 zł do przynajmniej 99 zł.