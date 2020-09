Piotr Skwirowski: Dzwoń po lekarza

Ale to nie takie proste. Na ocenę telemedycyny duży wpływ ma bowiem problem, z jakim do lekarza zwraca się pacjent. Ci z chorobami przewlekłymi, jak nadciśnienie czy cukrzyca, którzy muszą stale przyjmować leki i zależy im na przedłużeniu recepty, zdecydowanie ją chwalą. Tym bardziej że w czasie e-wizyty lekarz może im wystawić e-receptę. Teleporada może też z powodzeniem pomóc pacjentowi zmagającemu się z różnymi niezbyt groźnymi doraźnymi schorzeniami. To dlatego telemedycyna ma też spore grono zwolenników – chwali ją co czwarty badany. Grupa ankietowanych, którzy przyznają, że są one ułatwieniem dla pacjentów, jest nawet nieco większa. Zdają się to też potwierdzać dane z firm medycznych.