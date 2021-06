Adam Woźniak: Nie pożałujemy pieniędzy na urlop

niż w ubiegłoroczne wakacje, ale także wyższe niż w 2019 r. Wszystko wskazuje na to, że Polacy mogą sobie teraz pozwolić na wypasiony wypoczynek. Z kwietniowego zestawienia informacji o oszczędnościach Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że wartość gotówki w aktywach finansowych gospodarstw domowych sięgnęła jesienią ub. roku rekordowej od transformacji ustrojowej kwoty 284,4 mld zł – o prawie jedną trzecią wyższej niż rok wcześniej.

Trudno się dziwić: obawy przed potencjalnymi skutkami pandemii nie skłaniały do szastania pieniędzmi, ale raczej do napełniania skarpet. Teraz topniejące słupki zakażeń w połączeniu z chęcią odreagowania lockdownów i wycieczkowej abstynencji będą nakręcać frekwencję w wakacyjnych kurortach do granic możliwości. Zwłaszcza że organizatorom wypoczynku pomaga uruchomiony w sierpniu ub. roku program bonu turystycznego, w ramach którego wykorzystano już przeszło 440 mln zł.