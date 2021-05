Adam Woźniak: Luzowanie napędzi wzrost cen

Teraz będzie podobnie, a rosnącą turystyczną gorączkę jeszcze podnosi rząd, zapowiadając – zresztą w dość chaotyczny sposób – przyspieszenie luzowania obostrzeń. Może to okazać się ryzykowne, bo statystyki zachorowań nie do końca odzwierciedlają stan faktyczny, a szczepienia, zamiast się rozkręcać, raczej hamują. Ponadto, sytuację może zmienić powrót uczniów do szkół, gdyby wzrosła przez to ilość zakażeń. A taki scenariusz to powód do nowych obostrzeń.