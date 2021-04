Krzysztof Adam Kowalczyk: Paradoksy jedzenia w domu

– Gdzie jest sos teriyaki? Ktoś mi go znowu przestawił – dobiega z kuchni głos mojego młodszego syna, który w czasie kolejnych lockdownów odkrył w sobie talent kucharski. Ściga się z moją żoną na coraz to bardziej wyszukane potrawy kuchni z całego świata, których nazw nawet nie potrafię wymienić. Tak oto w naszej dużej rodzinie znane powiedzenie zmienia treść na: „gdzie kucharek sześć, tam jest co jeść".

Na razie jednak trwa trzeci lockdown, duża część Polaków pracuje z domu. I pichci posiłki, bądź zamawia ich dostawę. I jedno, i drugie powoduje wzrost ilości śmieci komunalnych. Odczuwają to organizujące ich wywóz samorządy. Przy czym konsumenci, choć poprzez opłaty zbierane przez miasta i gminy pokrywają cały koszt utylizacji śmieci, nie mają żadnego wpływu na to, jak dostawcy pakują gotowe posiłki lub żywność do samodzielnego ich wykonania. To paradoks pierwszy.