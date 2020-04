Piotr Skwirowski: Koronawirus może scalić Europę

Rządy na całym świecie walczą dziś o zapewnienie firmom płynności finansowej, utrzymanie miejsc pracy i zapewnienie obywatelom środków do przeżycia. Wykorzystują do tego podobne mechanizmy. Zawieszają więc płatności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rezygnują z poboru podatków. Chodzi o obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników.

W wielu krajach firmy mogą liczyć na dopłaty do pensji pracowników. Do tego dochodzą obniżki bądź odstąpienie od poboru czynszów za wynajem lokali na prowadzenie biznesu. Rządy wspierają sektor bankowy, który w wielu krajach niemal z automatu zawiesza spłaty kredytów i oferuje firmom nowe kredyty i pożyczki na utrzymanie płynności finansowej.

Tymczasem w Polsce przedstawiciele partii rządzącej prześcigają się w pomniejszaniu roli UE w walce ze skutkami pandemii (co nie przeszkadza im wyciągać ręki po unijne euro). Te głosy słychać oczywiście w Brukseli i o ile nie spowodują one odebrania Polsce prawa do bieżącej pomocy, o tyle w przyszłości mogą mieć znaczenie. Kryzys z pewnością doprowadzi do zmian wewnątrz Unii. I kto wie, czy dla krajów prounijnych nie stanie się okazją do jakiejś formy pozbycia się z tego grona tych, którzy wspólnotowe zasady i potrzebę głębszej integracji torpedują.